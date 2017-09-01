Средства на счетах Госказначейства в августе выросли до исторического максимума в 61,2 млрд грн

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) в августе выросли на 17,08 млрд грн, или на 38,8% – до исторического максимума в 61,2 млрд грн.

Как сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) в пятницу, достигнутый уровень в 2,6 раза больше показателя годичной давности и на 27,5% выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в конце 2015 года.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в августе также увеличились, но не так значительно – на 1%, или на 0,47 млрд грн, составив на утро 1 сентября 45,3 млрд грн.

Помимо гривневых средств, правительство также располагает валютными. По состоянию на 1 января 2017 года они составляли 33,4 млрд грн, или около $1,2 млрд по курсу Нацбанка Украины.

Данные Госказначейства на начало августа о валютных остатках пока отсутствует, однако агентство Fitch оценивало такие остатки на начало мая в $900 млн.