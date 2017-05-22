США могут отказаться от безвозмездной военной помощи Украине

Белый дом в своем предложении по бюджету Соединенных Штатов Америки предлагает отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран (в числе которых Украина), заменив ее на выдачу кредитов. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, в список стран, которых может затронуть это предложение, кроме Украины, должны войти Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. Отмечено, что средства на военные гранты поступают в Бюро по оказанию поддержки в сфере безопасности Госдепа США. После этого они распределяются между союзниками Вашингтона. Ежегодные расходы на предоставление безвозмездной военной помощи оцениваются в 6 млрд долларов. Большая часть этой суммы поступает в Израиль (3,1 млрд долларов), Египет (1,3 млрд долларов) и Иорданию (350 млн долларов). Сообщается, что в новом проекте бюджета расходы на предоставление военной помощи этим странам сохранятся. Однако для большинства других стран выдача грантов будет заменена на выдачу кредитов, которые должны быть потрачены на закупку военного оборудования в США. По данным источников издания в Конгрессе США, новый принцип выделения военной помощи может привести к усилению позиций России и Китая. Также в закрытом меморандуме Госдепа отмечается, что для Украины это может означать снижение возможностей по борьбе с "пророссийскими сепаратистами". Напомним, ранее сообщалось, что правительство США намерено предусмотреть выделение финансовой помощи Украине в государственном бюджете на 2018 год.

