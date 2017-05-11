США намерены предусмотреть выделение Украине помощи в бюджете на 2018г

Глава Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявляет, что США намерены предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение Украине помощи.

"То, что происходит в Украине, влияет на весь мир. Если мы не остановим мистера Путина (президент РФ Владимир Путин) и российскую агрессию здесь (в Украине ), то она распространится повсюду", - сказал М.Маккол в ходе встречи делегации членов Конгресса США (Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер) с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в четверг.

Он отметил, что США поддерживают Украину с самого начала агрессии России и готовы продолжать поддержку, в том числе и материально и в вопросах поставки летального и нелетального вооружения. "Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этому региону в 2018 году", - сказал М.Маккол.

Как сообщалось, в среду с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США с семью конгрессменами в составе провел встречу президент Украины Петр Порошенко. Стороны, в частности, обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины, а также сохранение и усиление международных санкций к РФ.