США за последние три года предоставили Украине помощь в форме обучения и техники для военных на 750 миллионов долларов. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Цензор.НЕТ". "За последние три года мы предоставили помощь (в сфере безопасности и военной сфере, - ред.) в форме обучения и техники на 750 миллионов долларов. Причем мне и ваши генералы, и наши генералы говорят, что самая эффективная часть этой помощи - обучение. Возможно, она не самая захватывающая из всего, что мы делаем вместе, но, думаю, самая эффективная", - заявила она. По словам Йованович, США предоставили Украине разную технику, в частности, очки ночного видения, радары. "Вы видели, что и в Авдеевке, и в других местах украинские военные смогли воспользоваться этой очень продвинутой военной техникой себе на пользу, на поле боя", - отметила она.

