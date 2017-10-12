Стоимость Bitcoin превысила 5 тыс. долларов и установила новый рекорд

Стоимость криптовалюты Bitcoin во второй раз превысила 5 тыс. долларов и установила новый рекорд курса. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Так, курс Bitcoin сегодня, 12 октября 2017 года, второй раз в истории превысил отметку в 5 тыс. долларов. На текущий момент капитализация Bitcoin составляет более 84,7 млрд долларов. Согласно данным CoinDesk, курс самой известной криптовалюты превысил 5100 долларов и на максимуме достигал 5167 долларов, продемонстрировав резкий скачек курса вверх.

