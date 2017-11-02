Стоимость Bitcoin установила новый рекорд

Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 7 тыс. долларов и установила новый рекорд курса. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Так, курс Bitcoin сегодня, 2 ноября 2017 года, превысил отметку в 7 тыс. долларов. Согласно данным CoinDesk курс самой известной криптовалюты на максимуме достигал 7 355,35 долларов. Отметим, за последние 7 недель стоимость криптовалюты более чем удвоилась. С начала года стоимость семикратно увеличилась.

Последний рост вероятно был вызван новостями в начале этой недели о том, что крупнейший в мире производитель биржевых операций CME Group планирует запустить биткойнские фьючерсы. По данным отраслевого веб-сайта Coinmarketcap, рыночная капитализация Bitcoin составляет более 117 млрд долларов. Совокупная стоимость всех криптовалют в данный момент находится на рекордно высоком уровне - более чем в 190 млрд долларов.

