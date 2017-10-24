Стокгольмский арбитраж рассматривает вопрос поставок российского газа на оккупированные территории Донбасса
Стокгольмский арбитраж рассматривает вопрос поставок российского газа на оккупированные территории Донбасса. Об этом сегодня журналистам сообщил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "Вопрос поставок газа в Донецк и Луганск находится в периметре контракта на поставку газа и, соответственно, рассматривается в Стокгольмском арбитраже. Мы заняли позицию, что без этого решения невозможно решить все дело. Дальше я не могу вдаваться в детали", - отметил Коболев. Напомним, в июне в "Газпроме" рассказали, сколько газа поставили в ДНР и ЛНР. По словам главы компании Алексея Миллера, с января 2015 года "Газпром" поставил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" 5,6 млрд кубометров газа. Общая стоимость поставленного газа составляет 1,65 млн долларов.