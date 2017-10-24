Стокгольмский арбитраж рассматривает вопрос поставок российского газа на оккупированные территории Донбасса. Об этом сегодня журналистам сообщил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "Вопрос поставок газа в Донецк и Луганск находится в периметре контракта на поставку газа и, соответственно, рассматривается в Стокгольмском арбитраже. Мы заняли позицию, что без этого решения невозможно решить все дело. Дальше я не могу вдаваться в детали", - отметил Коболев. Напомним, в июне в "Газпроме" рассказали, сколько газа поставили в ДНР и ЛНР. По словам главы компании Алексея Миллера, с января 2015 года "Газпром" поставил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" 5,6 млрд кубометров газа. Общая стоимость поставленного газа составляет 1,65 млн долларов.

