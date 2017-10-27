Страны Азии по итогам 2016 года обогнали США по количеству долларовых миллиардеров
Страны Азии по итогам 2016 года обогнали США по количеству долларовых миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование финансового холдинга UBS Group.
Число миллиардеров в Азии увеличилось на 117 человек, до 637. В то же время, в США таких людей 563.
В целом, общее состояние богатейших людей в 2016 году выросло на 17% и составило $6 трлн. При этом американцы по-прежнему контролируют наибольшую денежную массу - $2,8 трлн, в то время как в Азии это $2 трлн. Вместе с тем, согласно прогнозам UBS, миллиардеры из азиатского региона могут обойти США в ближайшие четыре года.
В UBS отмеччают, что такой рост произошел, прежде всего, благодаря экономическому развитию Китая: новый миллиардер появляется там раз в три недели.
Как отмечается, 75% всех появившихся в 2016 году миллиардеров родом из Китая и Индии.
Журнал "Новое время" подготовил совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital новый рейтинг "ТОП-100 самых богатых украинцев" за 2017 год.
Согласно исследованию, донецкий бизнесмен Ринат Ахметов снова возглавил список самых богатых украинцев, нарастив свои активы на 69%. А президент Украины Петр Порошенко в этом году смог вернуть себе звание миллиардера. На этом фоне единственными бизнесменами из первой десятки, активы которых просели, оказались Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.