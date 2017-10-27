Страны Азии по итогам 2016 года обогнали США по количеству долларовых миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование финансового холдинга UBS Group.

Число миллиардеров в Азии увеличилось на 117 человек, до 637. В то же время, в США таких людей 563.

В целом, общее состояние богатейших людей в 2016 году выросло на 17% и составило $6 трлн. При этом американцы по-прежнему контролируют наибольшую денежную массу - $2,8 трлн, в то время как в Азии это $2 трлн. Вместе с тем, согласно прогнозам UBS, миллиардеры из азиатского региона могут обойти США в ближайшие четыре года.

В UBS отмеччают, что такой рост произошел, прежде всего, благодаря экономическому развитию Китая: новый миллиардер появляется там раз в три недели.

Как отмечается, 75% всех появившихся в 2016 году миллиардеров родом из Китая и Индии.

Журнал "Новое время" подготовил совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital новый рейтинг "ТОП-100 самых богатых украинцев" за 2017 год.

Согласно исследованию, донецкий бизнесмен Ринат Ахметов снова возглавил список самых богатых украинцев, нарастив свои активы на 69%. А президент Украины Петр Порошенко в этом году смог вернуть себе звание миллиардера. На этом фоне единственными бизнесменами из первой десятки, активы которых просели, оказались Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.