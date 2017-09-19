Страны ЕС обяжут делиться газом с соседями

Страны Евросоюза должны будут делиться газом с соседями в кризисных ситуациях начиная уже с будущей зимы в соответствие с "законом о солидарности", одобренным Европарламентом.

Европейский совет, ранее уже утвердивший текст закона, должен официально одобрить его в ближайшие недели.

"Дальнейших дискуссий не будет. Это конец законодательной процедуры, и текст закона не изменится. Евросовет официально одобрит его в ближайшие недели, хотя дата принятия закона пока не назначена", - сообщил представитель ЕС.

"Принцип солидарности", в соответствие с документом, означает, что в случае кризиса поставок газа в одну из стран ЕС, приоритетом для ее соседей должно стать обеспечение газом домовладельцев и больниц в столкнувшейся с проблемой стране, а не поставки собственным промышленным пользователям.

Принцип может также быть распространен на поставки газа электростанциям, если окажется, что функционирование системы энергоснабжения государства, столкнувшегося с нехваткой газа, окажется под угрозой.

Сохраняются вопросы о том, каким образом страны ЕС будут компенсировать друг другу стоимость экстренных поставок газа, а также потерянную выручку.

В тексте закона отмечается, что государство, запрашивающее газ в соответствие с "принципом солидарности", должно "быстро выплатить или гарантировать своевременность выплаты справедливой компенсации стране, предоставляющей помощь".

Компенсация должна, как минимум, покрывать стоимость поставленного газа и сопутствующие расходы, а также затраты, связанные с возможными юридическими и арбитражными разбирательствами, говорится в законе.

Новый закон также включает в себя "условие о прозрачности", обязывающее газовые компании предоставлять регуляторам данные о долгосрочных коммерческих газовых контрактах. Это требование касается контрактов, обеспечивающих 28% ежегодного потребления газа определенной страной ЕС. В предварительной версии закона этот показатель составлял 40%.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, что Евросоюзу нужно улучшить энергетические соединения между странами включая Украину. По материалам Зеркало недели. Украина.