Стратегия развития "Укрзализныци" предусматривает инвестирование 130-150 млрд грн в модернизацию

Стратегия развития ПАО "Укрзализныця" на 2017-2021 гг. предусматривает комплексную модернизацию подвижного состава и инфраструктуры, сообщил глава правления ПАО Войцех Балчун.

"В ближайшие 5 лет мы планируем проинвестировать от 130 до 150 млрд грн", - сказал В.Балчун на пресс-конференции в Харькове в четверг.

По его словам, в частности планируется обновление (модернизация старых или закупка новых) 30% парка грузовых вагонов и локомотивов, 45% пассажирских вагонов.

Ожидается, что инвестиции в сектор грузовых перевозок составят более 28 млрд грн, что позволит приобрести 20 тыс.новых вагонов и модернизировать 50 тыс. уже имеющихся. Кроме того, 9 млрд грн предполагается направить на закупку 400 пассажирских вагонов, 11 млрд грн на приобретение электропоездов, 3,5 млрд грн. на дизель-поезда и более 10 млрд грн на модернизацию и ремонт имеющегося подвижного состава. Что касается тягового подвижного состава, планируется закупить более 200 новых локомотивов (30 млрд грн) и провести модернизацию имеющихся (9,5 млрд грн).

Стратегия, которую руководство презентовало коллективу регионального отделения ПАО "Укрзализныця", предусматривает продолжение процесса реформирования отрасли путем построения вертикально интегрированной структуры. В частности, планируется создание компаний не по региональному принципу, как было раньше, а по направлениям деятельности: грузовые перевозки и логистика, пассажирские перевозки, инфраструктура, услуги тяги, производство и сервис. Все эти компании предполагается создать в течение 2017-2019 гг.

В грузовом секторе, помимо традиционных, планируется создать отдельные компании терминальных услуг, форвардинга и контактной логистики, интермодальных перевозок, а также компанию, которая будет заниматься перевозками за пределами Украины. Предусмотрено, что к 2021 г. часть рынка железнодорожных контейнерных перевозок вырастет с 29% до 45%. Также планируется увеличить скорость доставки грузов (на 15%).

В пассажирском секторе в дополнение к Пассажирской компании и Украинской скоростной железнодорожной компании в 2018 г. планируется создать 6 региональных компания по пригородным перевозкам и вокзальную компанию.

Стратегия предусматривает также создание отдельной компании-оператора тягового подвижного состава.

Ожидается, что в результате реализации стратегии "Укрзализныця" существенно улучшит качество обслуживания клиентов, а также станет стабильно прибыльной компанией.

"Мы планируем 2021 г. достичь увеличения доходов на 65% в год, а это означает 115 млрд грн в год", - сказал В.Балчун.

По его словам, стратегия также предусматривает последовательное увеличение зарплаты железнодорожников. Так, к 2021 г. средняя зарплата на предприятии должна составить порядка 12 тыс. грн, а сама "Укрзализныця" войти в десятку компаний с самыми высокими зарплатами по Украине.

Руководство ПАО "Укрзализныця" намерено представить стратегию трудовым коллективом региональных филиалов для обсуждения, после чего документ будет направлен на рассмотрение наблюдательного совета ПАО и Кабинета министров.