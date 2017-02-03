Субсидии получают 7,4 млн украинских семей, уровень оплаты за отопление 93%

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что по состоянию на 2 февраля субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства получают 7,4 млн семей, а уровень оплаты за централизованное теплоснабжение составляет 93%.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на А.Реву, сегодня нет аргументированных оснований утверждать, что в Украине за последний год существенно снизился уровень оплаты коммунальных услуг - уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению за 2016 год составляет 93%, что соответствует уровню оплаты в 2014-2015гг.

"Незначительная задолженность населения обусловлена ошибочно начисленным тепловиками в октябре и ноябре платежами. Поэтому люди ждали перерасчет и не оплатили вовремя. Всего по состоянию на сегодня 7,4 млн украинских домохозяйств получают от правительства компенсацию на оплату коммунальных услуг, что позволяет своевременно рассчитываться за потребленное тепло, электроэнергию и воду", - говорится в сообщении, со ссылкой на слова министра министр.

В то же время министр социальной политики подчеркнул: граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату ЖКХ, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленные услуги с учетом размера назначенной субсидии, кроме одного единственного условия - наличия на лицевом счете переплаты. В случае если стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше, чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость.