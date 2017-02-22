Суд арестовал более 300 млн гривен банка сына Януковича
2017-02-22 16:08
Суд арестовал 312,5 млн гривен на счетах Международного Инвестиционного Банка по ходатайству Генеральной прокуратуры. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда. Согласно постановлению, служба Госфинмониторинга предоставила ГПУ информацию о том, что 10 января должностные лица Всеукраинского банка развития (ВТБ) перечислили 312,5 млн гривен в Международный Инвестиционный Банк. По данным Национального банка Украины, владельцем ВТБ является сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.