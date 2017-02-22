Суд арестовал более 300 млн гривен банка сына Януковича

Суд арестовал 312,5 млн гривен на счетах Международного Инвестиционного Банка по ходатайству Генеральной прокуратуры. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда. Согласно постановлению, служба Госфинмониторинга предоставила ГПУ информацию о том, что 10 января должностные лица Всеукраинского банка развития (ВТБ) перечислили 312,5 млн гривен в Международный Инвестиционный Банк. По данным Национального банка Украины, владельцем ВТБ является сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.

