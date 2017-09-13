Суд оставил под арестом имущество кондитерской корпорации Roshen в Липецке до середины декабря

Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, на предприятии ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен".

"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 декабря", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Под арестованное имущество фабрики попали склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. Обеспечительная мера позволяет фабрике эксплуатировать арестованной имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду.

28 апреля кондитерская корпорация Roshen заявила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" общей стоимостью 2 млрд рублей.

Как сообщалось, суд в декабре 2016 года наложил арест на имущество Липецкой фабрики - 14 объектов недвижимости, в частности, на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о якобы разворованных из бюджета РФ 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС.

В июне стало известно, что липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили деятельность в России.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.