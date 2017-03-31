Суд постановил конфисковать у "УКРОПа" более 450тыс. грн взносов

Глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталия Корчак заявляет, что Печерский районный суд Киева постановил конфисковать у политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" партийные взносы на сумму 468тыс. грн.

"22 марта 2017 года постановление Печерского районного суда Киева главу секретариата политической партии было признано виновным в совершении административного правонарушения… и наложен штраф в сумме 1,7тыс. грн с конфискацией суммы взносов на поддержку политической партии в размере 468тыс. 946,5грн", - сказала Н.Корчак на брифинге в Киеве в пятницу.

По ее словам, данное решение является первым таким прецедентом и является свидетельством реализации закона о финансировании политических партий.

Н.Корчак уточнила, что в данном случае представители партии "УКРОП" принимали денежные взносы в пользу партии через партийную кассу, а не банковские операции, что является нарушением закона.