Суд предотвратил взыскание с "Укрзализныци" около 1,5 млрд грн в пользу Сбербанка

Суд апелляционной инстанции при участии прокуратуры Киева предотвратил безосновательное взыскание с ПАО "Укрзализныця" почти 1,5 млрд грн пользу ПАО "Сбербанк" (Киев), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Она напоминает, что указанное финучреждение, являющееся 100%-ным дочерним банком Сбербанка России, обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с "Укрзализныци" указанных средств в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и государственным предприятием "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году. Однако в связи пребыванием ГП в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать задолженность с "Укрзализныци".

С целью защиты интересов государства и предотвращения незаконного взыскания значительной суммы с предприятия, единственным акционером которого является государство в лице Кабинета министров Украины, прокуратура Киева утвердила вступление в рассмотрение указанного дела.

Решением Хозсуда Киева от 20 марта 2017 года в иске банку было отказано. Не согласившись с этим Сбербанк обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный хозяйственный суд.

"Сегодня суд апелляционной инстанции своим постановлением согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда - без изменений", - заключила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в феврале 2017 года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения антитеррористической операции".

Документ, вступивший в силу 17 февраля 2017 года, временно устанавливает мораторий на обращение взыскания на активы ПАО "Укрзализныця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на территории проведения АТО. В частности, закон защищает общество от взысканий по обязательствам ГП "Донецкая железная дорога".

"Благодаря действию закона от взыскания будут защищены средства в размере более 5 млрд грн, которые могут быть направлены на обновление основных фондов и развитие инфраструктуры", - отмечал член правления "Укрзализныци" Александр Бужор.