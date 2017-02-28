Суд запретил компании Фирташа разрабатывать одно из крупнейших титановых месторождений в мире

Житомирский административный суд отменил распоряжение председателя Коростенского РГА (Житомирская область) об утверждении детального плана территории земельных участков под размещение горно-обогатительного комплекса Стремигородского апатит-ильменитового месторождения, одного из крупнейших в мире. Об этом сообщают "Наші Гроші". Согласно сообщению, суд принял такое решение в отношении ООО "Валки-Ильменит" н в связи с тем, что разрешение на разработку было дано без учета моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, к которым относится территория месторождения. Кроме того, утверждение плана произошло без общественных слушаний во всех населенных пунктах, входящих в территорию месторождения. Все аргументы прокуратуры суд отклонил, кроме последнего. Суд установил, что проведением общественных слушаний должен был заниматься заказчик детального плана территории - Коростенский РГА, или передать эти полномочия органам самоуправления населенных пунктов, граничащих с месторождением. Но обязательные общественные слушания были проведены только одной сельсоветом - Стремигородского. А три другие сельсовета - Меленивська, ХОТИНОВСКЕ и Новаковский, такие обсуждения не провели. Поэтому суд признал незаконным и отменил розпорядення об утверждении детального плана территории под размещение ГОК Стремигородского апатит-ильменитового месторождения. ООО "Валки Ильменит" зарегистрировано на кипрскую компанию "Диаго энтерпрайзез лимитед" ( «Diago enterprises limited») и ОАО "Юкрейниан Кемикал Продактс", бенефициаром которых указанн Дмитрий Фирташ.

