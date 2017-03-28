Сумма ущерба от взрывов на артскладах в Балаклее может достигнуть 300 млн грн

По предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров на артиллерийских складах Минобороны, которые произошли в г.Балаклея Харьковской области, составил около 220 млн гривень, сообщил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.

Как сообщает во вторник пресс-служба Харьковского облсовета, С.Чернов также отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн гривень.

"Окончательная сумма ущерба станет известна после завершения подсчетов специалистами… Также от взрывов пострадали и сельхозпроизводители, ведь на их поля тоже попадали снаряды", - говорится в сообщении.

По словам С.Чернова, сейчас идет подготовка документов для правительства с просьбой выделить средства на восстановительные работы из фонда регионального развития. Планируется также выделить средства из резервного фонда областного бюджета.