Свыше 80% украинцев заявили, что им не хватает зарплаты - опрос

Согласно исследованию, 89% украинцев хотели бы зарабатывать больше. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2017 года и размещенном на сайте группы. "14% опрошенных считают, что им достаточно денег, которые они зарабатывают, 27% - скорее недостаточно, больше половины (56%) - однозначно недостаточно. При этом абсолютное большинство опрошенных (89%) хотело бы зарабатывать больше, - отмечают социологи. Большинство опрошенных (62%) считают, что оптимальный рабочий день должен длиться 8 часов, 27% выступают за более короткий рабочий день (6-7 часов) и только 2% готовы работать 10 часов и больше. Сообщается, что дольше работать ради дополнительного заработка готовы более половины (56%) опрошенных, треть (32%) - не готовы. Больше всего тех, кто готов работать больше времени для дополнительного заработка, на Западе, меньше всего - на Востоке. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них готовность работать сверхурочно. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше. Выборка делалась по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего было опрошено 2000 респондентов в формате интервью face-to-face.

