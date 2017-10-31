Тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки с сегодняшнего дня выросли на 15%

Сегодня, 31 октября 2017 года, вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуги". Этим приказом введена в действие индексация тарифов на 15%, передает пресс-служба ПАО "Укрзализныця". По словам и.о. главы правления ПАО Евгения Кравцова, все средства от индексации тарифов компания будет аккумулировать на отдельном инвестиционном счете и отчитываться об их использовании. "Благодаря открытости нам удалось достичь консенсуса в переговорах с бизнесом по индексации тарифов. Средства от индексации мы направим, в частности на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает направить на эти цели 108 млрд гривен . Это значительные инвестиции, которые долго не имела отрасль и которые помогут стабилизировать ее работу, наращивать объемы перевозок и укреплять экономику Украины", - отметил он. Отмечается, что в последний раз тарифы на грузоперевозки менялись в апреле 2016 года. Подчеркивается, что индекс цен производителей промышленной продукции даже с учетом индексации остается выше, чем рост стоимости железнодорожных перевозок. Также указано, что в 2017 году в среднем за год тарифы на грузоперевозки вырастут лишь на 2,5%. В стратегии развития компании до 2021 года запланирована индексация тарифов на уровне роста индекса цен производителей, и при этом фактически лишь 28% потребностей Укрзализныци будут покрываться за счет изменения тарифа. Напомним, 10 октября директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев заявил, что ПАО "Укрзализныця" может повысить тарифы на грузоперевозки на 15%. Сообщалось, что на совещании участники рынка обсуждали возможность индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в 2017 году в размере 15%.

