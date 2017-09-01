Транзит газа через Украину за 8 мес.-2017 вырос на 23,4% до максимума с 2011г

ПАО "Уктрансгаз" в январе-августе 2017 года обеспечило транзит в европейские страны 61,95 млрд куб. м природного газа, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года и является максимальным показателем с 2011 года.

Как сообщила компании в пятницу со ссылкой на данные Центрального диспетчерского департамента, импорт природного газа из стран ЕС за восемь месяцев этого года вырос на 95,8% - до 9,4 млрд куб. м.

"Укртрансгаз" уточняет, что из Словакии поступило 7,1 млрд куб. м, из Венгрии – 1,5 млрд куб. м и Польши – 0,8 млрд куб. м, и напоминает, что Украина не импортирует газ для собственных нужд из России с ноября 2015 года.

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 22,5% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.