Убытки от "схем" на ключевых госпредприятиях достигают десятков миллиардов гривен - Сытник

Убытки от коррупционных "схем" на ключевых госпредприятиях достигают десятков миллиардов гривен. Об этом в интервью "Голосу Украины" сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник. Так, рассказывая о приоритетах в работе детективов НАБУ в контексте борьбы с коррупционерами Сытник подчеркнул, что есть сферы, которые требуют очень больших ресурсов и внимания со стороны НАБУ. "Прежде всего, это государственные предприятия, которые всегда были рассадниками и фактически спонсорами коррупции. Не секрет, что политические группы, особенно те, что представлены в парламенте, имеют повышенный интерес к контролю над госпредприятиями. Вымывая оттуда средства, они фактически используют их как для личного обогащения, так и для политического влияния. И те производства, расследование по которым мы уже провели, и те, которые сейчас находятся на финальной стадии, и те, которые только начались, свидетельствуют, что ситуация на государственных предприятиях критическая. Миллиардные суммы хищений", - рассказал он. В частности, Сытник рассказал, что за три года существования "газовой схемы" нардепа Александра Онищенко по хищению средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей" государство получило 25 млн гривен прибыли, тогда как за три месяца после ее ликвидации - 162 миллиона гривен. Сытник также добавил, что очень часто в коррупционных "схемах" задействованы оффшорные компании и иностранные банки. "В процессах, расследование которых уже завершили детективы бюро, - применительно к "Укргаздобыче", Одесскому припортовому заводу, Запорожскому титано-магниевого комбинату, "Тяжмашу" - общая сумма убытков достигает десятков миллиардов гривен", - сообщил он. Сытник заявил, что именно эти дела являются приоритетом ведомства. "Это сложные дела, требующие больших ресурсов. И, соответственно, расследование данных производств является одним из наших приоритетов. Еще с первого дня назначения на должность я говорил о том, что это является нашим приоритетом", - отметил он.

