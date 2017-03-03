Украина 8 лет переплачивала за газ - Порошенко

Украина 8 лет переплачивала за газ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Харьков, сообщает в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко. "Украина 8 лет переплачивала за газ, а сейчас мы пошли в суд. И должны выиграть", - сказал Порошенко.

Отметим, в рамках выступления на открытии новой библиотеки в Харькове Порошенко выразил уверенность, что украинской стороне удастся вернуть оккупированные территории Донбасса и Крым.

