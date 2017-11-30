Украина договорилась с ООН о привлечении 700 млн долларов

Украина подписала рамочную программу партнерства с Организацией Объединенных Наций на 2018-2022 годы, которая предусматривает привлечение около 700 млн долларов.

Соответствующая программа была подписана в четверг, передают Українські Новини.

С украинской стороны документ подписал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, а со стороны ООН - координатор системы организации в Украине, постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Вокер.

"Рамочная программа будет определять стратегические направления сотрудничества и партнерства между системой ООН и правительством Украины с ожидаемым бюджетом в размере 700 млн долларов", - говорилось ранее в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечалось, что средства будут привлекаться по таким направлениям: устойчивый экономический рост, окружающая среда и занятость; равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защите; демократическое управление, верховенство права и общественное участие; безопасность граждан, социальное единство и восстановление.