Украина готовит новый иск во Всемирную торговую организацию против России. Об этом в интервью "ZN.ua" сообщила торговый представитель Украины в ВТО Наталья Микольская. По ее словам, иск будет касаться запретов, введенных РФ в отношении украинских продуктов питания и продукции промышленности. "Он затронет запреты, которые были введены относительно наших продуктов питания и некоторых промышленных товаров. Собственно, относительно якобы их несоответствия техническим нормам или фитосанитарным требованиям РФ, - сообщила Микольская.

