Украина готовится к запуску производства боеприпасов - МЭРТ

Украина готовится к запуску собственного производства боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли в Facebook. Сообщается, что для выполнения программы развития производства боеприпасов, которая предусматривает реанимацию предприятий и создание новых, МЭРТ провело процедуру закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм. "Кроме этого мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО - 155 мм. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО. Производиться эти снаряды, скорее всего, будут на ГАХК "Артем". Также на фондах Минобороны планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм", - говорится в сообщении.

