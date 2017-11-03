Украина и РФ могут возобновить сотрудничество в авиастроении - источники

Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества относительно продления летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124–100). Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на источники. Ожидается, что по итогам украинское ГП "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр". В свою очередь, российская сторона предоставит документацию для продления ресурса самолетов Ил-76. "В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами",- сказал один из источников издания. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит "Авиастар-СП") и Росавиации отказались от комментариев. Тем временем в Минпромторге сообщили, что не располагают информацией о возобновлении сотрудничества "Антонова" и "Авиастара-СП". В компаниях на запросы не ответили. Напомним, в середине октября Кабинет министров Украины прекратил действие еще одного соглашения с Российской Федерацией в военной сфере. Ранее, в начале августа этого года, Украина разорвала соглашение с Российской Федерацией о взаимодействии при экспорте товаров военного назначения в третьи страны.

