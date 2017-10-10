Украина к 10 октября намолотила 43,7 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 10 октября намолотила 43,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 11,3 млн га (78% прогноза), сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно информации, гречиха собрана на площади 152 тыс. га, намолочено 170 тыс. тонн, просо – на площади 51 тыс. га, намолочено 74 тыс. тонн, кукуруза - на 1,4 млн га, намолочено 5,8 млн тонн.

Подсолнечника намолочено 9,3 млн тонн с площади 4,9 млн га, сои – 2,3 млн тонн с площади 1,2 млн га, сахарной свеклы собрано 5,4 млн тонн с 125 тыс. га.

По состоянию на 10 октября в Украине засеяно 5,4 млн га озимых зерновых из прогнозируемых 7,2 млн га. В том числе пшеница, при прогнозе 6,1 млн га, засеяна на 4,9 млн га, рожь - 127 тыс. га (прогноз - 161 тыс. га), ячмень - 420 тыс. га (прогноз - 926 тыс. га).

Сев рапса осуществлен на 816 тыс. га или 105% к прогнозу.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США в сентябре понизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году на 1 млн тонн по сравнению с прогнозом в августе - до 63,99 млн тонн.

Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 60,2–63 млн тонн.