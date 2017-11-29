Украина на 2-3 месте в мире по месторождению газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина находится на втором-третьем месте в мире по месторождению газа.

"В Украине по залежам газа, по всем исследованиям разных авторитетных организаций, мы на втором-третьем месте в мире", - сказал премьер в ходе Международного саммита мэров в среду в Киеве.

В.Гройсман отметил, что при наличии таких запасов Украина добывает очень малую долю того, что может.

"Мы страна, которая может абсолютно полностью при внедрении новых инновационных технологичных решений получить свою энергетическую независимость путем добывания необходимого количества газа для внутреннего рынка и для того, чтобы экспортировать", - сказал премьер.

Он отметил, что экспорт газа позволит улучшить торговый баланс и курс национальной валюты.

В.Гройсман добавил, что предыдущий период энергетической зависимости Украины от России стал также тем фактором, который повлиял на агрессию со стороны России.