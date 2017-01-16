Украина не имеет никаких обязательств перед МВФ по повышению пенсионного возраста - Розенко

Правительство Украины не имеет никаких обязательств ни перед Международным валютным фондом ни перед другими партнерами относительно повышения возраста, при котором граждане могут выходить на пенсию. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Урядовый портал. "Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами", - сказал Розенко. По его словам, продолжающееся сейчас повышение пенсионного возраста для женщин не оказывает положительного влияния на дефицит бюджета Пенсионного фонда. По данным министра, этот показатель за 5 лет вырос на 100 млрд гривен (в 2011 – 40 млрд гривен). По мнению Розенко, увеличение бюджета ПФ связано, прежде всего, с низкими поступлениями, обусловленными низкими доходами граждан и неуплатой налогов.

