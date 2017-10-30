Украина не импортирует газ из РФ уже свыше 700 дней

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" уже 703 дня, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", по состоянию на 28 октября 2017 года газ импортировался в суточном режиме 37,093 млн куб. м (Словакия – 19,647 млн куб. м, Венгрия – 12,822 млн куб. м, Польша – 4,625 млн куб. м).

Кроме того, Украина за пять суток нетто-отбора природного газа из своих подземных хранилищах (ПХГ) снизила запасы на 58,91 млн куб. м (в среднем – 11,78 млн куб. м/сутки). По состоянию на 28 октября 2017 года запасы в ПХГ составляют 16 млрд 914,81 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.