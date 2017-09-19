Украина оштрафовала российские авиакомпании на 2,7 млрд

Госавиаслужба Украины наложила на российские авиакомпании, которые летают в оккупированный Крым, уже более 20 тыс. штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официальный ответ Госавиаслужбы.

По данным Госавиаслужбы российских авиакомпаний-нарушителей насчитывается более 40. Это, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Ред Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "Ютэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро" и другие.

Санкция за каждое нарушение - штраф в размере 8 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 тыс. грн). Факты правонарушений фиксируют по данным автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.

Согласно Воздушному кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, принудительное взыскание осуществляет Государственная исполнительная служба.

По состоянию на 15 сентября 2017 года из 2,7 млрд грн штрафов ни один еще не был уплачен. Госавиаслужба совместно с Мининфраструктуры и МИД в рамках компетенции обращается в международные суды для взыскания указанной задолженности и предотвращения последующих нарушений воздушного пространства Украины. По материалам Еспресо TV