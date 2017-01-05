Украина ожидает новый транш МВФ в феврале - СМИ

Кабмин ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долл. Об этом агентству "Украинские новости" сообщил информированный источник в правительстве.

Источник подчеркнул, что в ноябре стороны обсуждали возможность предоставления в рамках четвертогого транша около 1,8 млрд долл.

Окончательная сумма транша будет зафиксирована, вероятнее всего, после встречи президент Украины Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.

Украинские власти ожидают получить четвертый транш МВФ в феврале.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около 17,25 млрд долл) с первым траншем в 5 млрд долл первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около 1,65 млрд долл) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд (0,61 млрд долл).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, а также политическим кризисом и сменой правительства в стране.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долларов только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику выделения финансирования дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности - в частности, четвертый транш в размере 1,3 млрд долларов - в середине ноября этого года. Наибольший транш ожидается к получению в первом квартале 2017 года - более 1,986 млрд долларов, после чего размер двух следующих будет сокращен до 1,33 млрд долларов, а оставшихся пяти - до 735 млн долларов.

Однако Украина пока сильно отстает от сроков достижения соответствия критериям эффективности, зафиксированным в обновленном при получении третьего транша меморандуме об экономической и финансовой политике.