Украина подписала с Европейским союзом два соглашения на общую сумму почти 90 млн евро. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в социальной сети Facebook. "Подписываем 2 соглашения с ЕС на общую сумму € 89,5 млн для реализации системных реформ. Важно, что эта помощь оказывается со стороны ЕС в соответствии с приоритетами правительства и согласно плану мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который в эту среду одобрило правительство", - отметил вице-премьер.

Ранее Кабинет министров Украины на своем заседании 25 октября 2017 года утвердил план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что план предусматривает 2016 задач и около 5000 мероприятий.

