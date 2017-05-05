Украина получит около 200 млн долларов благодаря расширению квот ЕС на агропродукцию

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что решение комитета Европейского парламента по вопросам международной торговли о беспошлинных квотах на агропродукцию предоставит Украине 196,95 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики. "Решение об увеличении квот на украинскую аграрную продукцию для нас важно и позволит расширить наши экспортные возможности. Украина получит около 200 миллионов долларов в объеме реализации. Бесспорно, мы понимаем, что речь идет о промежуточном этапе согласования и впереди пленарное заседание Европарламента и заседания Совета министров ЕС. Однако, мы надеемся, что уже к концу мая будет принято окончательное решение", - сказал Кутовой. Сообщается, что расширение квот касается таких видов продукции, как мед (3 тыс. тонн), виноградный сок (500 тонн), кукуруза, кукурузная мука и гранулы (650 тыс. тонн), ячменная крупа и мука (7, 8 тыс. тонн), овес (4 тыс. тонн), ячмень, ячменная мука и гранулы (350 тыс. тонн). В то же время, Комитет Европарламента по вопросам международной торговли пока не поддержал расширение торговых преференций для томатов и пшеницы. В Минагрополитики отмечают, что такой отказ является временным. Украина продолжит отстаивать необходимость принятия Европарламентом решения об увеличении квот. Напомним, Комитет Европарламента поддержал расширение беспошлинных квот для Украины.

