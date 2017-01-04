Украина поставила на экспорт рекордные 39 млн тонн зерновых

В 2015/2016 маркетинговом году Украина установила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки - впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% выше предыдущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

"Прошлый год во многом установил нам планку. Так, например, мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное - нам есть куда расти", - цитирует пресс-служюа главу Минагрополитики Тараса Кутового.

Как отмечается в сообщении, по прогнозам специалистов, благодаря интенсивной работе отрасли в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн.

В целом, как сообщает Госстат, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму $10,4 млрд, что составило 40,2% от всего экспорта страны.