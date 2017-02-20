Украина потратила на обслуживание долгов 95 млрд гривен

Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4% больше показателя 2015 года на уровне 84,5 млрд грн,

В том числе расходы на обслуживание внутреннего госдолга составили 62,6 млрд грн, внешнего - 33,2 млрд грн.

По информации Госказначейства, погашение госдолга в 2016 году составило 111,4 млрд грн, что в 3,7 раза ниже показателя 2015 года на уровне 416,6 млрд грн.

Государственные заимствования за прошлый год составили 307,7 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя за предыдущий год на уровне 514,1 млрд грн.

Госказначейство подчеркивает, что погашение государственного долга и уплата процентов в 2016 году осуществлялись своевременно согласно графику Министерства финансов.

Как сообщалось, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году выросла на 8,3% - до 70,97 млрд долларов, или в гривневом эквиваленте на 22,7% - до 1,930 трлн грн, что соответствует границам летнего госбюджета.