Украина рассчитывает начать экспорт газа после 2020г благодаря росту внутренней добычи

Украина рассчитывает начать экспорт природного газа после 2020 года за счет увеличения роста добычи внутри страны.

Такая цель содержится в обнародованной "Энергетической стратегии Украины до 2035 год "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", утвержденной распоряжением Кабинета министров.

"Основные мероприятия по реализации стратегических целей в газовом секторе: до 2020 года и в дальнейшем осуществление необходимых мер для обеспечения потребностей Украины в объемах природного газа собственной добычи с последующей возможностью начала его экспорта", - говорится в документе.

Предпосылками для роста внутренней добычи должны стать: сбалансированное государственное регулирование и минимизация политического влияния на газодобывающие компании; привлечение иностранных инвесторов и партеров с применением современных технологий; усовершенствование учетной политики.

Стратегия предусматривает необходимость увеличения объема геологоразведочных работ для обеспечения прироста ресурсной базы, роста объемов разведочного и эксплуатационного бурения, в частности, на глубоких горизонтах, а также совершенствование и обеспечение стабильности фискального режима.

Авторы документа также отмечают необходимость установления рыночных цен на газ для всех категорий потребителей с дальнейшим внедрением системы адресного субсидирования и монетизации.

Как сообщалось, утвержденная распоряжением Кабинетом министров № 1079 от 28 декабря 2016 года концепция развития газодобывающей отрасли предполагает увеличение добычи газа в стране в 2020 году до 27,6 млрд куб. м, в т.ч. государственной "Укргазвыдобування" - до 20,1 млрд куб. м.

Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

Добыча газа в Украине в январе-июле 2017 года увеличилась на 2,9% (на 335,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 12 млрд 7,3 млн куб. м.