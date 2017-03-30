Украина сейчас выздоравливает после очень глубокой рецессии - Гонтарева

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Украина начала выход из рецессии. Об этом она сообщила в интервью DW. "Украина сейчас действительно выздоравливает после невероятной, очень глубокой рецессии. В 2014 и 2015 годах мы потеряли почти 20 процентов нашего ВВП, но мы начинаем выздоравливать. В прошлом году наш ВВП уже вырос 2,3 процента. Конечно, для нас этого не достаточно - нам надо расти быстрее. В этом году мы прогнозировали рост в 3 процента, но из-за недавних событий и из-за блокады на Донбассе, к сожалению, мы потеряем 1 процент нашего ВВП, поэтому в конечном итоге рост составит лишь 2. Но это реалистично", - сказала Гонтарева. Напомним, за январь и февраль 2017 года в государственный бюджет поступило почти 2 млрд гривен военного сбора. Об этом рассказал директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк.

