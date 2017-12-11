Украина сократит потребление антрацита до 5 млн тонн в 2017г

Украина в текущем году сократит потребление антрацита до 5 млн тонн, что почти на половину меньше показателя за предыдущий год, заявляет пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона.

"Если мы раньше в год потребляли более 9 млн тонн угля марки "А", то уже по итогам этого года это будет около 5 млн тонн. Это стало возможным благодаря предпринятым правительством мерам по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу", - цитирует его пресс-служба.

По данным вице-премьера, второй месяц подряд ТЭС Украины сокращают потребление угля марки "А" – так, если в ноябре 2016 года Украина потребила 806 тыс. тонн антрацита, то за аналогичный период этого года – 532 тыс. тонн.

По мнению В.Кистиона, стратегическим заданием на следующий год является наращивание добычи угля газовой группы.