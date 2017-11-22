Украина ставит целью создать восточно-европейский газовый хаб и нарастить добычу

Украина намерена закрепить в стратегии развития газового сектора страны создание международного восточно-европейского газового хаба путем открытия отечественного газового рынка и его интеграции в европейский рынок, заявил вице-премьер Владимир Кистион.

"Наша цель - международный газовый хаб, я бы сказал, восточно-европейский газовый хаб. Это идеальная перспективная модель газового рынка для Украины", - сказал он, презентуя стратегию на заседании Кабинета министров в Киеве в среду.

Вице-премьер также отметил, что в перспективе до 2035 года ставится задача увеличить внутреннюю добычу природного газа до 35 млрд куб. м при сокращении его потребления до 30 млрд куб. м, что создаст возможности для ежегодного экспорта 5 млрд куб. м.