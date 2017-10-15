Украина ведет переговоры с МВФ по формуле внутренней цены на газ

Украинская сторона ведет переговоры с Международным валютным фондом по формуле расчета цены на газ для внутренних потребителей до полной либерализации рынка, заявляет министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Нам необходимо найти формулу, которая будет определять цену на газ на период до полной либерализации рынка, и сейчас мы над этим работаем. Я не думаю, что нам потребуется много времени", - сказал А.Данилюк во время брифинга в Вашингтоне в воскресенье после встречи с руководством МВФ днем ранее.

По его словам, ни украинская сторона, ни МВФ не настаивают на определенной формуле расчета. "У нас в программе зафиксирован один ключевой принцип, что цены должны быть на уровне импортного паритета. Это означает, что цены, по которым газ продается в Украине, должны отвечать ценам на газ, который импортируется в Украину. Поэтому мы смотрим на цену газа, импортируемого в Украину, а не какой-либо ориентир, типа биржи, и принимаем это как базу. Это то, с чем мы приехали, это и есть импортный паритет", - пояснил министр.

"Как это посчитать, к чему это приведет - это сейчас в работе. Но ключевое - это зафиксировать этот принцип, чтобы мы не пошли в ложном направлении, и здесь у нас есть полное взаимопонимание с МВФ", - резюмировал А.Данилюк.