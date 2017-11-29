Украина вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы

Украина впервые вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы по рейтингу Европейской ассоциации газовых трейдеров (EFET), заняв 18 место.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании отмечают, что EFET впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов.

В рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким хабам как NBP, TTF, NCG, но опередила Болгарию и Румынию.

"Для улучшения позиций в рейтинге EFET Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, ввести ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневной балансировки", - говорится в сообщении.

"Принятие проекта изменений в Кодекс ГТС, разработанного Укртрансгазом и представленного им в НКРЭ, поможет украинскому хабу значительно улучшить свои позиции и подняться в следующем обзоре EFET", - прогнозируют в Нафтогазе.