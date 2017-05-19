Украина ввела пошлины на удобрение из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 18 мая решила ввести в действие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) происхождением из Российской Федерации, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением с РФ. Решение вступает в силу на следующий день после публикации сообщения в "Урядовом курьере", - говорится в сообщении.

По данным МЭРТ, расследование подтвердило факты демпинга со стороны российских производителей минудобрений.

"Импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит вред отечественным производителям химических удобрений и составляет угрозу для продовольственной безопасности Украины. Учитывая, что РФ является основным поставщиком удобрений в Украину (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем", - отмечают в министерстве.

В МЭРТ подчеркивают, что непредвиденное прекращение поставок удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии РФ против Украины в торговой сфере.

Вместе с тем, в ведомстве указывают на необходимость диверсификации поставок удобрений, в связи с чем отмечают важность принятия правительственного законопроекта по обнулению пошлин на импорт в Украину удобрений азотной группы.

Как сообщалось, МКМТ решила ввести антидемпинговые пошлины на карбамид и КАС из РФ еще 27 декабря 2016 года, однако 13 февраля 2017 года решение было приостановлено по ходатайству Минагропрода.