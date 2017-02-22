Украина выделит 9 млрд грн на разработку и закупку нового и модернизированного вооружения в 2017 году, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники предусмотрено выделить около 9 млрд грн", - сказал П.Порошенко на оперативных сборах руководства Генштаба ВСУ в среду в Киеве.

Президент поставил задачу министру обороны Украины и другим руководителям силовых структур обеспечить надежный и эффективный контроль за использованием выделенного финансового ресурса.

"Оборонный заказ более чем скромный в измерении мировых цен и в сравнении с затратами агрессора, однако довольно ощутимый для украинского бюджета и украинских налогоплательщиков", - сказал он.

П.Порошенко также обратил внимание на тот факт, что в текущем году приоритетом станет возобновление надежной системы противоракетной обороны, создание ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации, артиллерии, производства боеприпасов, развитие систем телекоммуникации, автоматизированных систем управления войсками и разведки.