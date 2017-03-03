Украина занимает 7 место в рейтинге самых бедных стран по версии издания Bloomberg. "Если 2016 год был годом политических потрясений, в этом году может быть, когда мы видим, как они будут влиять на мировую экономику", - сообщает Bloomberg. Первые три места в рейтинге занимают Венесуэла, Южная Африка и Аргентина. "Уже третий год подряд экономические и политические проблемы Венесуэлы делают ее самой бедной в рейтинге. Наименее бедной страной стал Таиланд - во многом благодаря своему уникальному способу расчета занятости", - говорится в сообщении. Напомним, в рейтинг миллиардеров Bloomberg вошел один украинец. Им стал бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценено в 3,66 млрд долларов.

