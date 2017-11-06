Украинцы в октябре купили на $2,4 млн больше, чем продали

Украинцы в октябре 2017 года купили у банков валюту на эквивалент $712 млн, тогда как продали им на $709,6 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте в понедельник.

Согласно его данным, по сравнению с сентябрем этого года объемы покупки валюты выросли на 6,9%, продажи – на 0,49%.

НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили на 571,1 млн, продали – на 539,1 млн.

С начала года украинцы продали банкам валюту на эквивалент $2,033 млрд больше, чем купили.