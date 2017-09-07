Укрпочта получила лицензию на поставки газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 7 сентября выдала лицензию на поставку газа компании ПАО "Укрпочта".

"Да, мы подтверждаем эту информацию", - отметили в "Укрпочте".

Напомним, в начале сентября стало известно, что ПАО "Укрпочта" подало заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на получение лицензии на поставку природного газа в Украине.

Это стало известно из обнародованной повестке дня заседания НКРЭКУ на 7 сентября.

"ПАО "Укрпочта" подало в НКРЭКУ заявление о получении лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа и приложенные к нему документы в соответствии с требованиями Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, утвержденных постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16.02.2017 No 201 "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа", - прокомментировали в "Укрпочте" такие намерения компании