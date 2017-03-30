"Укрпочта" вводит услугу экспресс-доставки за один день по всей Украине

ПАО "Укрпочта" с 1 апреля 2017 года вводит услугу экспресс-доставки "Ускоренная почта", согласно которой, доставка в большинство городов и населенных пунктов Украины будет осуществляться за один день.

"Это будет доставка на следующий день в большинстве городов Украины и за два дня в некоторые регионы. Это уже внедрено в Киеве, а теперь будет во всей стране", - сказал и.о. гендиректора "Укрпочты" Игорь Смелянский агентству "Интерфакс-Украина" в ходе IV Всеукраинского форума Forum Zakupki в четверг.

По его словам, тарифы "Укрпочты" для отправлений большой массы по Киеву и Украине на 30-40% ниже тарифов других участников рынка.

И.Смелянский также сообщил, что в апреле "Укрпочта" осуществит ребрендинг. "Три известные мировые компании согласились бесплатно разработать для нас концепцию нового бренда. Победила одна из концепций, нам предоставят ее окончательный вариант в воскресенье и, полагаю, мы его утвердим", - сказал руководитель ПАО.

И.Смелянский добавил, что ребрендинг будет предусматривать новый логотип, новый слоган и новую цветовую гамму.

ПАО "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, является национальным оператором почтовой связи. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране. Штат предприятия насчитывает 70 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.