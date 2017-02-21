"Укрзализныця" отменила тендеры на 1,5 млрд гривен из-за отсутствия предложений

Государственный монополист ж/д перевозок ПАО "Укрзализныця" отменило 4 тендера на поставку 1,5 тыс. вагонов на общую сумму 1,5 млрд гривен из-за отсутствия предложений. Об этом сообщается на сайте государственных закупок ProZorro. Причиной отмены конкурса указывается отсутствие заявок от более двух претендентов. На 20 февраля были запланированы еще четыре аналогичные закупки, однако их перенесли на 24 февраля в связи с тем, что по ним были вопросы от потенциальных участников, нуждающихся во времени для получения ответа заказчика. В том числе анонимный потенциальный участник спрашивал "Укрзализныцю" о возможности снять ограничения по цене предложения. Однако, в системе нельзя предлагать товар дороже определенной заказчиком ожидаемой цены. Железнодорожники ответили, что не могут влиять на систему электронных закупок. Новых торгов по грузовым вагонам с новой ожидаемой стоимостью пока не объявлено.

