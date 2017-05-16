Уровень безработицы в Украине в апреле понизился

В Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в апреле 2017 г. уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем немного уменьшился и составил 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат). В апреле 2017 г. в Государственной службе занятости было зарегистрировано 374,2 тыс. безработных (против 406,8 тыс. месяцем ранее). Таким образом, количество безработных уменьшилось на 32,6 тыс. человек. При этом 294,8 тыс. человек из числа зарегистрированных безработных получали пособие по безработице. Средний размер пособия на одного безработного в апреле 2017 г. составил 1 тыс. 904 грн, что на 124 грн меньше, чем в марте. Среди городского населения зарегистрировано 214,5 тыс. безработных, среди сельского - 159,7 тыс. При этом среди женщин зарегистрировано 203,7 тыс. безработных, среди мужчин - 170,5 тыс. Напомним, уровень безработицы в Украине в марте 2017 года составил 1,5%. В Государственной службе занятости было зарегистрировано 406,8 тыс. безработных.

